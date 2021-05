Política Após passeio de moto com aglomeração, Bolsonaro realiza churrasco de Dia das Mães no Alvorada Imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de outros participantes

Após realizar um passeio de motos com centenas de apoiadores por Brasília, o presidente Jair Bolsonaro recebeu um grupo de amigos no Palácio da Alvorada neste domingo (9) para um churrasco de Dia das Mães. Imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de outros participantes. Em uma das fotos, parte do grupo —e...