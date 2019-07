Política Após parecer do MP, defesa de Marconi e José Eliton espera que rejeição de contas seja revista Nota encaminhada pelo advogado dos ex-governadores ressalta que realização de nova sessão também foi entendimento de liminar do TJ-GO

A defesa dos ex-governadores de Goiás Marconi Perillo e José Eliton, ambos do PSDB, se manifestou na tarde desta terça-feira (23) sobre parecer emitido pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), favorável à anulação da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) que reprovou as contas dos dois ex-governadores. Em nota assinada pelo ad...