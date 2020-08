Política Após nova saída sem máscara, CNJ avalia afastar desembargador que humilhou guarda em Santos O episódio provocou indignação entre conselheiros do CNJ, que avaliam reservadamente afastar Eduardo Siqueira de suas atividades; Plenário deve analisar o caso no dia 25 deste mês

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve analisar no dia 25 deste mês o caso do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que ofendeu e tentou intimidar um guarda civil municipal ao ser abordado por estar sem máscara na rua. O episódio provocou indignação entre conselheiros do CNJ, que avaliam reservadamente a...