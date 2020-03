O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio da Alvorada na manhã do domingo, 29, pelo acesso à residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu, evitando assim o contato com a imprensa. Em meio à pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro foi visitar vários comércios locais ainda abertos em Brasília.



São poucos os estabelecimentos abertos neste domingo, porque a cidade cumpre decreto do governador, Ibaneis Rocha (MDB), que determina o fechamento de lojas e shoppings para evitar a circulação das pessoas e tentar controlar a propagação da covid-19. Apenas os serviços considerados essenciais podem funcionar.



Bolsonaro saiu por volta de 9h30 do Palácio da Alvorada e seguiu para um posto de gasolina. Ele desceu do carro para cumprimentar e tirar fotos com frentistas que estavam trabalhando. Também conversou com populares.



Em seguida, Bolsonaro visitou uma farmácia, uma padaria e um supermercado no Sudoeste, bairro residencial que fica cerca de 10 km do Congresso Nacional.



O presidente também passou no Hospital das Forças Armadas (HFA). Não há informação se é apenas uma visita ou se o presidente tem algum atendimento agendado. Ele também conversou com pessoas que estão na entrada do hospital.

Depois disso, o comboio presidencial seguiu em direção a Ceilândia, uma região administrativa do Distrito Federal, que fica a cerca de 36 quilômetros do Palácio da Alvorada.

Ceilândia é a cidade onde moram familiares da primeira-dama Michelle Bolsonaro.



O presidente passou de carro pela região onde funciona uma feira, que está fechada em razão da determinação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), de paralisar o comércio, escolas, e locais de grande aglomeração para evitar a propagação do novo coronavírus.

- Sobradinho/DF.

- A imprensa diz que está nas ruas porque precisa trabalhar, mas e o povo? pic.twitter.com/3EVyjWfbFz — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 29, 2020



Apesar da feira não estar funcionando, a chegada do presidente reuniu várias pessoas que se aproximaram para tirar fotos.

Bolsonaro, na semana passada, defendeu o chamado isolamento "vertical", quando apenas idosos e pessoas com doenças crônicas ficam isoladas.





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no entanto, no sábado (28) defendeu, num discurso contundente, a manutenção das medidas de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus.