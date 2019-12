Deputados estaduais da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovaram, nesta sexta-feira (20), a Proposta Emenda Constitucional (PEC) da Previdência dos servidores públicos estaduais.

A sessão extraordinária desta sexta foi convocada após liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) deferida na noite da última quinta-feira (19) para suspender decisão do TJ-GO que tinha suspendido a tramitação do projeto.

Com a aprovação da matéria na comissão, deputados da base articulam para aprovar a proposta em plenário em primeira votação ainda nesta sexta.

Na CCJ, foi aprovado o voto em separado do líder do governo, Bruno Peixoto (MDB), que rejeitou emenda adicionada ao projeto em plenário na quarta-feira (18), que determinava regras de transição para o fim do quinquênio.

O relatório contemplou acordo feito com representantes dos policiais civis, agentes prisionais e agentes sócio-educativos, vinculando a Previdência das categorias com lei federal, ainda a ser aprovada, e garantindo as regras atuais até lá.

As alíquotas extraordinárias e progressivas continuam fora do projeto, como tinha sido acordado anteriormente com o governo. Na comissão, a proposta foi aprovada com 4 votos contrários.

Votaram contra Lêda Borges (PSDB), Karlos Cabral (PDT), Henrique Arantes (MDB) e Major Araujo (PSL).

O deputado de oposição Cláudio Meirelles (PTC) questionou judicialmente a legalidade da tramitação da PEC na Assembleia. Após a decisão do Supremo, ele disse nesta sexta-feira (20) que pretende recorrer da liminar no STF e entrar com nova ação na primeira instância.