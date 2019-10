Política Após fala de Eduardo Bolsonaro sobre novo AI-5, Rodrigo Maia fala em punição por apologia à ditadura Presidente da Câmara diz que declarações de filho do presidente são 'repugnantes'

Em resposta às declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a apologia à ditadura é passível de punição. Maia disse que as declarações do filho do presidente de um “novo AI-5” se a esquerda radicalizar são “repugnantes” e “têm de ser repelidas como toda a indignação possível pelas instituições b...