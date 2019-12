Política Após exoneração de indicados, Humberto Teófilo diz que está ‘decepcionado’ com Caiado Deputado que é delegado da Polícia Civil, declarou voto contrário a propostas do governo de alteração no estatuto dos servidores e da PEC da Previdência; parlamentar evita dizer que saiu da base

O deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (PSL) voltou a criticar nesta quinta-feira (19) os projetos do governo encaminhados para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que alteram os estatutos dos servidores e do magistério e o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) da Previdência e se disse “decepcionado” com o governador Ronaldo Caiado (DEM). “Estou decepc...