Política Após desabafo por demora do PEF, Caiado diz que projeto seguirá amanhã para o Legislativo De volta a Goiânia para participação em evento da Secretaria de Economia, o governador reafirmou a frustração com o encontro de hoje, mas disse que teve a satisfação de saber que o envio ocorrerá amanhã

Depois de reclamar da frustração com a ausência da apresentação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) em reunião dos governadores com o presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje (8), em Brasília, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse ter recebido confirmação de que o projeto será encaminhado à Câmara amanhã. De volta a Goiânia para participação em evento da Sec...