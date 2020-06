Política Após críticas, senadores adiam votação de projeto

O Senado adiou ontem a votação de um polêmico projeto de lei para combater as chamadas “fake news”, em meio a um bombardeio de críticas de especialistas e entidades defensoras de direitos de usuários de internet. Grupos bolsonaristas também se articularam no ataque à proposta.O projeto que estava na pauta de ontem para votação é de autoria do senador Alessandro Viei...