Política Após críticas, IBGE se diz aberto a sugestões

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nota em resposta às novas críticas do presidente Jair Bolsonaro à metodologia de cálculo da taxa de desemprego no País. Além de dizer estar aberto a sugestões, o instituto se colocou publicamente à disposição do presidente e dos cidadãos para sanar eventuais dúvidas sobre o trabalho desempenhado pelo órgão.Em...