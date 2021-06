Política Após críticas a caso Pazuello, Carlos Bolsonaro associa Lula e Defesa sob petista a beijo gay Na publicação homofóbica, Carlos Bolsonaro insinua que a presença das autoridades durante o beijo seria inadequada

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente da República, usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para associar Lula e o Ministério da Defesa sob comando do PT a beijo gay.As publicações homofóbicas foram feitas após críticas ao Exército pela decisão de não punir Eduardo Pazuello por participação em uma manifestação política com o presidente Ja...