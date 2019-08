Política Após críticas a Bolsonaro, Alexandre Frota pode ser expulso do PSL nesta terça-feira (13) Deputado federal por São Paulo disse que Bolsonaro é a sua “maior decepção” e criticiou a indicação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro para embaixada nos EUA

O PSL decide nesta terça-feira, 13, se expulsa o deputado federal Alexandre Frota (SP), que recentemente passou a fazer críticas à legenda e ao governo de Jair Bolsonaro, seu correligionário. Como pano de fundo está o veto do Palácio do Planalto a indicações do parlamentar para cargos na Agência Nacional de Cinema (Ancine) e a perda de poder do diretório municipal de C...