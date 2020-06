Política Após conversa com Iris, Agenor Mariano decide ficar na Prefeitura de Goiânia Auxiliar avaliava deixar o Paço com o objetivo de tentar viabilizar candidatura a prefeito em eventual ausência de Iris na disputa

O secretário municipal de Administração, Agenor Mariano (MDB), definiu, após conversa com Iris Rezende (MDB), que não se desincompatibilizará. O auxiliar avaliava deixar o Paço Municipal com o objetivo de tentar viabilizar candidatura a prefeito em eventual ausência do prefeito na disputa. A exemplo do que aconteceu com o secretário de Governo, Paulo Ortega...