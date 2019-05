Política Após consenso, Jânio Darrot é eleito presidente do PSDB em Goiás A 1° vice-presidente será a ex-deputada estadual Eliane Gonçalves Pinheiro, que não compareceu

Após consenso e a formação de uma chapa única, o prefeito de Trindade Jânio Darrot foi eleito nesta sexta-feira (3) o presidente do PSDB em Goiás, no diretório da sigla no setor Sul, em Goiânia. O novo presidente lembrou que o partido saiu desgastado da última eleição em 2018 e ressaltou que o trabalho agora será junto das bases municipais. "Vamos trabalhar com os...