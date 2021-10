Política Após confusão entre professor Alcides e responsáveis por alunos, Unifan passa por perícia Polícia Civil investiga agressões e disparo de arma de fogo durante briga envolvendo o deputado federal

A Polícia Técnico-Científica realizou, neste sábado (9), perícia no prédio do Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), localizado no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia. Na tarde de sexta-feira (8), o reitor da instituição, o deputado federal professor Alcides (PP), se envolveu em uma confusão que teve chutes, pontapés e disparo de arma de fogo. A Polícia Civil informou que esteve no local neste sábado acompanhando o trabalho da perícia. Na sexta...