Política Após comemorar 100 dias de governo, Bolsonaro faz live no Facebook; assista Presidente fala sobre as ‘realizações’ do seu mandato até agora

O presidente Jair Bolsonaro realiza uma transmissão ao vivo no Facebook nesta 5ª feira (11.abr.2019) para falar sobre “realizações” do governo. A gestão do militar completou 100 dias nesta 4ª feira (10.abr.2019) e hoje, pela manhã, o presidente anunciou novas medidas que faziam parte da meta de 35 medidas prioritárias para serem cumpri...