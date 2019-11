Política Após citar AI-5, Guedes vira alvo de críticas no Congresso e no STF Horas depois das críticas, ministro baixou o tom e defendeu que se pratique uma “democracia responsável” no País

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi alvo de críticas ontem após dizer que as pessoas não deveriam se assustar se alguém defendesse o AI-5 no caso de radicalização de manifestações de rua. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), líderes partidários e a...