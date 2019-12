Política Após Bolsonaro questionar qualidade de filmes, Michelle vai à estreia de 'Minha Mãe é uma Peça 3' A esposa do presidente da República assistiu ao filme no mesmo dia em que ele fez um questionamento sobre a qualidade dos filmes brasileiros

No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro questionou a qualidade dos filmes brasileiros, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi ao cinema assistir a uma produção nacional. Acompanhada do maquiador Agustin Fernandez, que passou o Natal com a família Bolsonaro, ela prestigiou a estreia de "Minha Mãe é uma Peça 3", em Brasília, na quinta-feira, 26. O momento foi...