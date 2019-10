Política Após Bolsonaro acusar Witzel, AGU pede apuração sobre vazamento em caso Marielle André Mendonça cita eventual prática de improbidade e calúnia por agentes públicos

Em mais uma reação à citação do nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, o advogado-geral da União, André Mendonça, determinou na quarta-feira, 30, à Procuradoria-Geral da República que apure o vazamento de informações do inquérito sobre o crime. No despacho, Mendonça cita eventual prática de improbidade administrativa c...