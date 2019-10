Política Após aprovação da Previdência, Bolsonaro diz que governo quer aprovar outras reformas Presidente diz que a reforma aprovada no Senado deu sinalização positiva para o mercado

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (23) que a aprovação do texto base da reforma da Previdência no Senado deu uma sinalização positiva para o mercado e que logo o governo vai partir para as outras reformas, como a tributária e a administrativa. “A que for mais fácil passar, as duas são importantes. A tributária sempre é complicada, há muito tempo se tenta e não s...