Política Após ameaças de Bolsonaro, Fux diz que harmonia entre Poderes não implica impunidade No discurso de abertura dos trabalhos do STF neste semestre, o chefe da corte afirmou que o Supremo está 'vigilante para com a democracia'

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, mandou duros recados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu discurso nesta segunda-feira (2) na sessão de abertura dos trabalhos da corte no segundo semestre. O chefe do tribunal afirmou que a harmonia e a independência entre os Poderes "não implicam em impunidade de atos que exorbitem o necess...