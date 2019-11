Política Após ameaça do Congresso, governo libera R$ 2,2 bilhões em emendas Valor empenhado em novembro só perde para os R$ 3 bilhões de julho, nas negociações da reforma da Previdência

Sob ameaça de ver sua agenda econômica ser travada no Congresso, o governo cedeu à pressão de deputados e senadores e acelerou a liberação de emendas em novembro. Desde o início do mês, foram empenhados R$ 2,26 bilhões. É o segundo maior repasse feito em um único mês desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu. Em julho, durante as discussões da reforma da Previdência, f...