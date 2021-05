Política Após ‘afago’ de Caiado, Alego aprova projetos do governo de Goiás Casa aprovou permissão para o Estado alienar 55 áreas públicas e a revogação de aulas complementares automáticas para professores

Um dia depois de deputados se reunirem com o governador Ronaldo Caiado (DEM), a Assembleia Legislativa aprovou dois projetos de lei do Executivo que estavam travados há mais de uma semana devido a uma “operação tartaruga” praticada pela base governista. Passaram em votação ontem: a matéria que permite ao governo alienar 55 propriedades públicas do Estado; e a que revoga ...