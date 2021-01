Política Após 84 dias de luta, Maguito morre aos 71 anos Prefeito de Goiânia faleceu no hospital Albert Einstein em São Paulo, ao lado dos familiares, após infecção grave nos pulmões em decorrência da Covid-19

Depois do feito histórico de se eleger prefeito de Goiânia internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar da Covid-19 e ser empossado com assinatura digital no dia 1º de janeiro, Maguito Vilela (MDB) morreu na madrugada de quarta-feira (13) no Hospital Albert Einstein em São Paulo, aos 71 anos. Foram 84 dias de um tratamento instável, que incluiu gra...