Política Após 10 meses, Câmara aprova versão desidratada de pacote anticrime de Moro O texto-base foi aprovado por 408 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções; agora, a Câmara apreciará os destaques do projeto

Após dez meses de negociações, a Câmara aprovou nesta quarta-feira, 4, o texto-base do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, desidratado e sem as principais propostas apresentadas pelo ex-juiz da Lava Jato em fevereiro. A votação é uma derrota para Moro e para a “bancada lavajatista”, que até o último momento defendeu a aprovação do texto o...