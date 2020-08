Morreu em Jataí, na última quarta-feira (19), Nelma Vilela Veloso, irmã do ex-governador de Goiás Maguito Vilela. Em nota, a prefeitura do município, disse que Nelma tinha diabetes e problemas pulmonares, comorbidades que agravaram o quadro de coronavírus. Ela tinha 76 anos.

Maguito Vilela publicou, em suas redes sociais, uma homenagem à irmã: “Fica a saudade no coração de momentos que eu nunca vou me esquecer”, escreveu. Vinicíus Luz (PSDB), prefeito de Jataí, cidade onde Nelma morava, emitiu nota de pesar em que manifestou condolência aos familiares e amigos “em nome de todos os servidores do município”, cidade onde Nelma morava.

Nelma é mãe do ex-deputado federal Leandro Vilela, e deixa também as filhas Alessandra e Renata.