Ao vivo: STJ inicia julgamento de recurso de Lula contra condenação no triplex do Guarujá

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou na tarde desta terça-feira, 23, o julgamento do recurso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta rever a condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta no caso do "triplex do Guarujá".Na abertura da sessão, o presidente da Quinta Turma, ministr...