Política Ao tomar posse, Fux defende Lava Jato e combate à corrupção Novo presidente da Corte ressaltou que a harmonia entre os Poderes não se confunde com ‘contemplação ou subserviência’ e a importância do respeito às diferenças

No discurso de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux ressaltou a importância de respeitar as diferenças e, em um recado ao Palácio do Planalto, afirmou que a harmonia entre os Poderes não se confunde com “contemplação ou subserviência”.O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia realizada ontem.Ao usar a palavr...