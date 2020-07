Política Ao menos 48 políticos e empresários se reuniram com Bolsonaro na última semana Em alguns desses encontros, o presidente não usou máscaras e apertou as mãos ou abraçou alguns dos seus interlocutores

Diagnosticado com Covid-19 nesta terça-feira, 7, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com ao menos 48 pessoas, entre ministros, deputados, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, empresários e presidentes de times de futebol, nos últimos oito dias, segundo sua agenda oficial. Em alguns desses encontros, o presidente não usou máscaras e apertou as mãos ou abraç...