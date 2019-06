Política Ao lado de Bolsonaro, Moro é ovacionado em jogo do Flamengo O presidente levantou a mão do ministro, enquanto a torcida gritava o nome de Moro

O presidente Jair Bolsonaro fez novamente um gesto de apoio ao ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, durante o jogo do CSA x Flamengo nesta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os dois foram recebidos com aplausos por parte dos torcedores. O presidente levantou a mão do ministro, enquanto a torcida gritava o nome de Moro. O ministro retribuiu aponta...