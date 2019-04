Política Ao falar sobre turismo, Bolsonaro diz que Brasil não pode ser paraíso do mundo gay Presidente também afirmou durante café da manhã com jornalistas que “quem quiser vir fazer sexo com mulher, fique à vontade”, publicou a revista Crusoé

O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante café da manhã com jornalistas na quinta-feira (25) que o Brasil “não pode ser o país do turismo gay”. “Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro”, disse o presidente, segundo a revista digital Crusoé. Ainda ontem,...