Política Antes de prestigiar formatura do sobrinho na PM, Bolsonaro confirma almoço com Amado Batista Presidente diz estar animado com almoço oferecido pelo cantor na chácara do artista

O presidente Jair Bolsonaro, que já se declarou fã de Amado Batista e da música Amor à Primeira Vista, será recebido pelo artista em almoço hoje na casa do cantor em Goiânia. Entre os convidados, o governador Ronaldo Caiado e a primeira dama Gracinha Caiado. Ao conversar com turistas em frente ao Palácio da Alvorada hoje cedo, o presidente contou que estava animado c...