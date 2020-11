Política Anhanguera, Brazabrantes e Castelândia já têm prefeito eleito Municípios atingiram 100% da apuração, segundo o TSE

Anhanguera, menor município goiano, com apenas 1,1 mil moradores, já tem prefeito eleito: Marcelo Paiva, do MDB. Com 59,37% dos votos (621), ele superou Reginaldo Araújo, do PSC, que ficou em segundo lugar com 40,63% dos votos. A eleição também foi decidida em Brazabrantes. Zé Gueroba, do PSDB, obteve 38,31% dos votos (1.034). O segundo colocado, Joseile Farias, o Zeil...