Política Aneel amplia pressão sobre Enel Com número de queixas dos consumidores em 2019 superior à registrada em todo o ano de 2016, portanto, antes da privatização, agência federal vai intensificar fiscalização da companhia

Depois da pressão do governo estadual por melhorias no desempenho da Enel Distribuição Goiás, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fará uma fiscalização ampla sobre aspectos técnicos da distribuidora. Conforme informou ao POPULAR, a inspeção deve ocorrer entre os dias 23 e 27 de setembro. Outras ações também já foram realizadas in loco e com destaque para a...