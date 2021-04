Política André Rodrigues Martins será secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia de Goiânia André assume o lugar do interino Ricardo De Val Borges, que responde pela pasta desde que Célio Campos pediu exoneração, em 5 de abril

O programador André Rodrigues Martins será o novo secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. A nomeação, já assinada pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), será publicada na edição de sexta (30) do Diário Oficial do Município. André assume o lugar do interino Ricardo De Val Borges, que responde pela pasta desde que Célio Campos pediu ...