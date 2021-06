Política Anderson Braga, ex-auxiliar de Dilma, mira eleição Ele diz que é pré-candidato a deputado federal e que quer ajudar a legenda a superar a cláusula de barreira pelo Avante em 2022

Nos bastidores do governo Dilma Rousseff (PT), Anderson Braga Dorneles era conhecido como a pessoa que cuidava do iPhone e do iPad da então presidente, que recebia emails direcionados a ela e que era chamado de “menino” pela chefe.Em março deste ano, o ex-assessor de Dilma, que trabalhou por quase 20 anos com ela e foi citado na delação da Odebrecht, assumiu a presidênci...