Política Anatel autoriza bloqueio de celular onde Bolsonaro e Mourão estiverem O bloqueio será feito em operações específicas que se identifiquem evidências concretas de risco potencial ao presidente e ao vice-presidente

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) autorizou o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República a utilizar aparelhos para bloquear o sinal de celulares nos locais onde estiverem o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. A medida se deu por meio do Ato 6.277 (eis a íntegra) publicado no DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda-feira (14), que tem validade at...