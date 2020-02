Política Analista prevê redução de processos na fila de espera

Na última atualização divulgada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com dados de janeiro, mostra que em todo o País existem 1,752 milhão de benefícios a espera de análise, sendo que 1,131 milhão aguardam há mais de 45 dias. Segundo a comunicação do instituto, esses números já mostram queda do estoque em relação a dezembro, quando eram 1,9 milhão e 1,3 mi...