Política Anúncio do secretariado de Maguito não repercutiu bem entre vereadores da base Kleybe Morais disse que será oposição a Rogério Cruz; Andrey Azeredo já trabalha para apaziguar a situação

Parte dos vereadores da base ficou insatisfeita com o fato de não terem sido convidados para a cerimônia de anúncio do secretariado do prefeito Maguito Vilela (MDB). O vereador Kleybe Morais (MDB) também criticou a escolha de nomes que não estavam mais na equipe de Iris Rezende (MDB), como Alessandro de Melo, e se declarou oposição enquanto Rogério Cruz (Republicanos) f...