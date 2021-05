Política Anúncio de aposentadoria deve adiar extinção do TCM Vista como pressão para abrir vaga para indicação da Casa, PEC que propõe o fechamento do Tribunal de Contas dos Municípios deve perder força após conselheiro anunciar que vai se aposentar

O anúncio de aposentadoria do conselheiro Nilo Resende, do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), gerou um clima de incerteza na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) quanto à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a extinção do órgão. Se antes a aprovação era vista como irreversível, agora há quem aposte em seu enfraquecimento, já que a questão p...