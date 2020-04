Política Amigo dos filhos e segurança do pai: quem é Ramagem, o novo chefe da PF Delegado chefiou equipe de segurança do então candidato Bolsonaro em 2018 e passou réveillon com Carlos

Nomeado diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Alexandre Ramagem tem relações próximas com os filhos de Jair Bolsonaro e chegou a chefiar a segurança do presidente logo após ele ser esfaqueado quando ainda era candidato nas eleições 2018. A proximidade de Ramagem com os filhos - passou o réveillon de 2019 com Carlos Bolsonaro - chegou a fazer Bolsonaro ser al...