Política 'Amigo do amigo do meu pai', diz Marcelo Odebrecht sobre Toffoli, em e-mails Material entregue pelo delator à Operação Lava Jato aponta menção a presidente do Supremo Tribunal Federal

O empreiteiro Marcelo Odebrecht entregou à Polícia Federal (PF) um documento no qual explica a identidade de alguns codinomes citados em e-mails apreendidos em seu computador. No material enviado à Lava Jato, em Curitiba ele diz que "amigo do amigo do meu pai" refere-se ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). O codinome foi citado ...