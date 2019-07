Política Ameaça de expulsão abre brecha para Tabata Amaral deixar PDT Existe precedente no Tribunal Superior Eleitoral para que a advertência seja entendida como uma discriminação

Ao ameaçar expulsar a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) e outros parlamentares dissidentes pró-reforma da Previdência, a cúpula do PDT e do PSB pode ter aberto uma brecha para que eles mudem de legenda sem perder o mandato. Isso porque, segundo especialistas ouvidos pelo Estado, há precedente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a advertência seja entendida como u...