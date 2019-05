Política Ambrosia e cocada

“Muito obrigado. Tem aquele chazinho meu hoje?”. A pergunta é feita ao copeiro Luciano, que acaba de entrar na sala. “E vamos tomar ou não um suco de abacaxi?” Gracinha Caiado, depois do chá, está no jardim do Palácio, distribuindo pequenas ordens aos seus assessores, a quem chama de amigos. “Trabalham comigo o dia todo, precisa ter essa amizade.” A major Quéren Leles, ...