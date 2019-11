Política Amazônia tem menor número de queimadas em outubro desde 1998 A queda ocorre dois meses depois de o número de focos de incêndio ter subido vertiginosamente, o que motivou pressões nacionais e internacionais ao governo Jair Bolsonaro

Em outubro, a Amazônia registrou o número mais baixo de queimadas para o mês desde o início da série histórica - o monitoramento começou em 1998. Ao todo, foram identificados 7.855 focos de incêndio na região, segundo dados do Programa Queimadas, do Inpe. O índice representa uma redução de 26,2% comparado ao mesmo período do ano passado. Até então,...