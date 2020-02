Política Alysson Lima concorrerá à Prefeitura de Goiânia pelo Solidariedade Filiação do deputado estadual foi confirmada em reunião com o deputado federal Lucas Vergílio e o presidente nacional da sigla, o deputado federal Paulinho da Força

Com o projeto de ser candidato a prefeito de Goiânia nas eleições de outubro, o deputado estadual Alysson Lima se filiará ao Solidariedade. A filiação, que vinha sendo costurada há algumas semanas, foi confirmada na terça-feira (4), em Brasília, em reunião com o deputado federal Lucas Vergílio (Solidariedade) a o presidente nacional do partido, o deputado federal Paulinho d...