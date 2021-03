Política Alvo de Gilmar, processos com Bretas podem entrar na mira de tribunais No último dia 8, o ministro Edson Fachin (STF) anulou todos os atos de Moro nas ações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Alvo de ameaça do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o volume de processos sob responsabilidade do juiz Marcelo Bretas partiu da investigação contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e atingiu, após quatro anos, da exploração de esmeraldas na Bahia até suposta corrupção em Goiás. O aprofundamento das investigações do caso Cabral...