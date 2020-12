Política Alvo de Flávio Bolsonaro é exonerado na Receita em meio à pressão para anular provas de 'rachadinha' Chefe da Corregedoria no RJ deixa posto após ser acusado de acesso irregular a dados

Alvo da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o auditor-fiscal Christiano Paes Leme Botelho foi exonerado do cargo de chefe do Escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro (Escor07). Botelho é pivô da nova estratégia de defesa do senador, que afirma ter indícios de que seus dados fiscais foram acessados irregularmente antes do iní...