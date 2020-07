Política Alvo de buscas da Lavo Jato, Serra diz que ação "causa estranheza e indignação" Em nota, o PSDB defendeu a investigação, mas declarou ter absoluta confiança no senador

O PSDB defendeu uma investigação "ampla e irrestrita", mas afirmou ter "absoluta confiança" no senador José Serra (SP), denunciado nesta sexta, 3, por suposta lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava Jato. O senador e sua filha, Verônica Allende Serra, foram denunciados pelo Ministério Público Federal. O partido se manifestou por meio de seu perfil oficial no...