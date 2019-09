Política Alvo da PF, Fernando Bezerra põe cargo de líder do governo à disposição Senador é investigado por suposto esquema de propinas com empreiteiras

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), admitiu entregar o cargo de liderança após ser alvo da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 19. A Polícia Federal realizou buscas no gabinete de Bezerra. O apartamento do senador e o gabinete do deputado Fernando Filho (DEM-PE), filho do senador, também foram alvos de buscas, além de endereços em Per...